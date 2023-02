Primarie Pd, gli iscritti del Vco hanno scelto Stefano Bonaccini

Si è concluso il voto dei circoli Dem del Vco per scegliere i due candidati che si sfideranno alle primarie per eleggere il nuovo segretario del Partito Democratico. Questa prima fase, che coinvolge a livello nazionale solo gli iscritti del PD e che terminerà il 12 febbraio ad eccezione di Lazio e Lombardia, ha visto nella nostra Provincia il primo posto del presidente dell’Emilia-Romagna Stefano Bonaccini, seguito dalla sua ex vicepresidente e deputata Elly Schlein. Una tendenza in linea con il resto del Paese, secondo i dati parziali diffusi dalla segreteria Dem nei giorni scorsi.

Nei circoli del Vco hanno votato in questa fase il 60,26% degli iscritti, che hanno assegnato a Bonaccini quasi il 46% dei consensi, la Schlein ha incassato invece il 37,43% delle preferenze. Lontani dalla corsa per le primarie anche nel Verbano-Cusio-Ossola il deputato Gianni Cuperlo (con quasi il 15%) e la deputata ed ex ministra Paola De Micheli, ferma all'1,6%.

Per quanto riguarda le sezioni la Schlein ha avuto la maggioranza dei voti a Domodossola, (42,9%), Verbania (54,5) e Gravellona (69,2). Un risultato che non è comunque bastato a superare Bonaccini nelle preferenze degli iscritti del Vco. Il governatore emiliano ha incassato il 77,3% dei consensi dei Dem omegnesi e ha fatto l'en plein a Vogogna.

Ora gli occhi sono puntati alle primarie di domenica 26 febbraio, quando il voto si allargherà anche a simpatizzanti ed elettori, per scegliere chi guiderà il partito dopo Enrico Letta.