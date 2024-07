Musica e laboratori per bambini a Malesco

Doppio appuntamento per martedì 9 luglio a Malesco. La Pro Loco organizza, innanzitutto, "Mani in terra", un laboratorio di manipolazione dell'argilla dedicato ai bambini dai 6 anni in su, con giochi guidati per stimolare la creatività e l'attività manuale. Il laboratorio si tiene in due turni, dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 15.00 alle 17.00, alla biblioteca comunale di Malesco. L'iscrizione è obbligatoria e il costo è di 10 euro.

A partire dalle 21.00, invece, la serata "Cantando sotto le stelle" all'oratorio di San Bernardo. Si tratta di un'esibizione all'aperto del coro Edelweiss, diretto da Luciano Maglio. L'ingresso è a offerta libera.