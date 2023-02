Servizio Civile, ancora pochi giorni per presentare domanda

È stata prorogata la scadenza del bando di Servizio Civile Universale, i giovani interessati hanno tempo per candidarsi fino alle ore 14.00 di lunedì 20 febbraio 2023.

Sono 52 i posti di Servizio Civile Universale disponibili nella Provincia del Vco con la cooperativa Aurive.

Possono candidarsi al Servizio Civile Universale coloro che hanno già compiuto 18 anni e non hanno ancora compiuto 29 anni al momento della presentazione della domanda.

Il servizio civile universale dura 12 mesi con un orario medio settimanale di 25 ore e un compenso mensile di euro 444,30.

I progetti sono realizzati dalla cooperativa Aurive in partenariato con enti pubblici e privati in vari settori, con opportunità di servizio in tre aree di interesse: 1) Assistenza, educazione e animazione culturale; 2) Biblioteche e musei; 3) Ambiente e turismo.

Per presentare domanda. La domanda di partecipazione potrà essere presentata esclusivamente attraverso la piattaforma Domanda on Line (DOL) raggiungibile tramite PC, tablet e smartphone all’indirizzo https://domandaonline.serviziocivile.it.

Per compilare la Domanda online è necessario avere lo SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) con livello di sicurezza 2.

Durante la proroga continua la possibilità di poter fruire dello sportello di accompagnamento alla candidatura nelle seguenti sedi:

- sportello Online: prenota il tuo appuntamento con lo staff di Aurive con un semplice messaggio su WhatsApp ai numeri 338 38.68.640 o 335.1344521;

- Biblioteca di Verbania, Via Vittorio Veneto, 138: dal martedì al giovedì dalle 9.30 alle 14.00 (orario continuato);

- Centro Impiego di Verbania, Piazza città Gemellate 27: giovedì e venerdì dalle 9.30 alle 14.00 (orario continuato).

-Istituto Cobianchi – sportello servizi al lavoro: lunedì dalle 9.30 alle 14.00 (orario continuato).

Ricordando la scadenza del 20 febbraio 2023 (ore 14) consigliamo ai giovani interessati di non aspettare gli ultimi giorni per presentare domanda e prendere contatto con i servizi indicati.

Info

Sito Aurive: https://www.aurive.it/bando-2023/