Bit, i trasporti di Orta e Vco: “Soddisfazione per la collaborazione tra le nostre aziende”

C'erano anche i trasporti di Orta e Vco al Bit di Milano. Dal 12 al 14 febbraio Navigazione Lago d'Orta era presente alla Fiera Internazionale del Turismo insieme a Vco Trasporti, Autoservizi Comazzi e Saf per informare e proporre in merito ai servizi di trasporto pubblico locale e noleggio nel nostro territorio.

“Per tutti noi -spiegano- è stata una grande soddisfazione manifestare il buon esito della collaborazione tra le aziende di trasporto. Navigazione Lago d’Orta, Vco Trasporti, Comazzi Autoservizi, Saf Group sono state in grado di promuovere i loro servizi in un contesto nazionale e internazionale, supportando le attività di comunicazione messe in campo da Regione Piemonte, attraverso le due agenzie di promozione turistica locale Distretto Turistico dei Laghi e Valli dell’Ossola Atl di Novara, dalle Provincie VCO e Novara, e da tutti i Comuni facenti parte della nostra vasta area di interesse”.

“Abbiamo dimostrato ancora una volta -proseguono le imprese di trasporto-, di essere cooperativi, così come lo sono stati i nostri operatori presenti allo stand e in ufficio, di essere un valido supporto alle attività di promozione del nostro territorio ma soprattutto di essere ben riconoscibili sul mercato dell’offerta del noleggio autobus e navigazione sul lago d’Orta.

Moltissimi sono stati gli operatori che si sono interfacciati allo stand, numerose le occasioni di incontro con nuove agenzie di viaggio, associazioni culturali, cral o semplici visitatori richiamati dalle immagini visive che hanno attirato la loro attenzione suscitando l’interesse nei confronti dell’area Laghi e Valle Ossolane.

La nostra partecipazione è stata anche un’occasione per sottolineare la nostra costante presenza nel tessuto economico del territorio davanti alle istituzioni, che con piacere si sono avvicinate per uno scambio di opinioni. Non neghiamo l’orgoglio di aver portato a termine con successo questa iniziativa e ringraziamo per la fiducia riposta in questo ambizioso progetto che sostiene e rinfranca la nostra consueta collaborazione con tutte le Istituzioni locali”.