Gaiardelli: “Il nostro giardino ha incantato Euroflora 2025”

Bilancio più che positivo per il Distretto a “Euroflora”: lo stand incanta i visitatori. Si è conclusa in queste ore anche per il Distretto dei Laghi, Monti e Valli dell’Ossola, nel nuovo Waterfront di Genova, l’esperienza fra i 154 giardini di “Euroflora 2025”, una delle principali floralies a livellointernazionale iniziata lo scorso 24 aprile e terminata domenica 4 maggio. Migliaia di visitatori provenienti da tutta Italia e dal mondo hanno animato la XIII edizione dell’evento. Oltre 4 chilometri di percorsi e più di 85mila metri quadrati, con 400 espositori di fiori, piante ornamentali e non solo.

Questi i numeri principali. “Siamo davvero molto soddisfatti del risultato – sottolinea in una nota il presidente del Distretto, Francesco Gaiardelli – e di aver visto affluire nel nostro splendido spazio espositivo all’interno del padiglione Blu, dove in 156 metri quadrati abbiamo voluto ricreare un tipico giardino fiorito di lago con affaccio sul golfo Borromeo, davvero tante persone e soprattutto giovani e giovanissimi a conferma di un forte ricambio generazionale in atto. Per noi è stata l’occasione ideale per promuovere, tra l’altro, camelie primaverili, rododendri ed azalee, ma anche il mondo delle ville e dei giardini tra i laghi Maggiore, d’Orta e le valli dell’Ossola e, più in generale, i temi della sostenibilità e del turismo consapevole a noi vicini”. Particolare stupore hanno suscitato la piccola collezione di camelia del tè, la rara camelia profumata e le azalee bonsai. La partecipazione alla fiera, va detto, è stata un’iniziativa promozionale del progetto regionale “Soul Gardens, Ville e Giardini, paesaggi dell’anima per il turismo sostenibile e consapevole” e durante la fiera lo staff del Distretto ha regalato ai visitatori proprio la nuova guida “Soul Gardens, viaggio dei sentimenti tra ville e giardini”. Nella sua nota Gaiardelli ringrazia la Regione Piemonte, lo staff del Distretto, gli organizzatori di Euroflora e l’azienda florovivaistica di Verbania “Compagnia del lago” che ha curato l’allestimento del verde dell’area espositiva.