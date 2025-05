Il Distretto dei Laghi approva il bilancio, Gaiardelli: "Confermato il posizionamento a livello regionale"

Il Distretto dei laghi conferma il suo posizionamento nello scacchiere piemontese. Si è svolta mercoledì 7 maggio, al Tecnoparco di Fondotoce, l’assemblea del Distretto Turistico dei Laghi, Monti e Valli dell’Ossola, durante la quale è stato presentato – e poi approvato all’unanimità dai soci – il bilancio consuntivo 2024 del valore di 1 milione e 400mila euro, con un attivo di 7mila e 600 euro e il report coi principali risultati raggiunti, sempre nel 2024, dall’Atl presieduta da Francesco Gaiardelli.

“Nonostante una leggera flessione, la nostra è una agenzia in buona salute – ha detto quest’ultimo –. Confidiamo ora in un trasferimento importante sulle quote per gli uffici Iat, anche se abbiamo già appreso che ci saranno dei piccoli tagli, ma nel frattempo abbiamo confermato la leadership in Piemonte per permanenza media: 3,5 giorni. La fotografia del 2024 – prosegue Gaiardelli – è soddisfacente. Emerge che l’80% sul totale di presenze sul nostro territorio sono di provenienza estera e con questo dato l’ente si attesta ampiamente prima destinazione a livello regionale per il turismo straniero: Germania, Paesi Bassi, Svizzera, Liechtenstein e Regno Unito i paesi che sono maggiormente attratti dai nostri laghi e monti, da ville e giardini, dall’offerta enogastronomica e museale”.

Al 31 dicembre 2024 il Distretto – 94 comuni distribuiti su 2 province, 962 strutture ricettive e oltre 51.300 posti letto, 4.200 le locazioni turistiche registrate a fine 2024, con aumento del 23,6% rispetto all’anno precedente – conta 146 soci, di cui 69 pubblici e 77 privati. 311.327,22 euro il capitale sociale deliberato, di cui 273.857 provenienti da soci pubblici e 37.470,22 da privati. Tra i dati resi noti spiccano quelli relativi al settore comunicazione, certamente importante in un’epoca in cui contenuti e immagine la fanno da padrone. Nel 2024 il portale del Distretto ha contato oltre 2,1 milioni di visualizzazioni, cui si devono aggiungere 500mila contatti al mese rilevati da tutto il sistema crossmediale e dei media partner. E ancora: oltre 151 mila i followers su Facebook, prima pagina social piemontese per la promozione turistica a livello istituzionale. L’anno scorso il Distretto ha raggiunto la cifra record di visualizzazioni social, la sola pagina sulla piattaforma ideata da Zuckerberg ha, infatti, contato oltre 5,8 milioni di visualizzazioni, più 124% rispetto al 2023. Altri dati: oltre 12 mila gli utenti target raggiunti con continuità settimanale dalle newsletter, oltre 10 milioni di telespettatori per videoclip e spot veicolati dalle principali tv nazionali e locali. Quest’anno, va detto, la 2ª edizione “Isole di luce” è stato l’evento più trasmesso. Dieci gli educational tours svolti sempre nel 2024, con un totale di 86 ospiti tra giornalisti, tour operator e influencer. Sulle principali riviste di settore, di carta e sul web, è stata svolta un'importante attività promozionale dei principali eventi e nel corso del 2024 il Distretto ha partecipato a 18 fiere e workshop, contando almeno 260 nuovi contatti di buyers dall’Italia.

“Significativa – conclude Gaiardelli – anche la partecipazione a progetti Interreg e della regione Piemonte, che ringraziamo così come tutti i soci per il supporto e la collaborazione. Ora la partita da giocare è quella del percorso legato all’ipotesi di nuova agenzia di quadrante proposta da Torino. Nei giorni scorsi si è tenuto un nuovo incontro a Biella, dove ancora una volta abbiamo rappresentato le nostre istanze, prima fra tutte quella di avere la governance in virtù del peso specifico conferitoci dai numeri”.