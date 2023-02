I volontari della Sogit pronti a partire per la Turchia. Il coordinamento nazionale affidato al verbanese Furlan

Sogit (sezioni ordine dei Giovanniti) di tutta Italia in preallarme per l’eventuale partenza di volontari in Siria e Turchia in soccorso alle popolazioni terremotate.

Ad Alberto Furlan, coordinatore dei Giovanniti verbanesi, è stato affidato il coordinamento su tutto il territorio nazionale. L’avviso di mobilitazione è partito dallo Join, l’organismo internazionale dell’Ordine Giovannita.

Per Furlan non è il primo incarico a livello nazionale, già coordina la Protezione civile di tutto l’Ordine Giovannita italiano.