Alberghiero Rosmini Academy: la formazione che continua

L’Alberghiero Mellerio Rosmini di Domodossola inaugura una nuova iniziativa formativa: Alberghiero Rosmini Academy. La neonata proposta accademica si rivolge al pubblico esterno alla scuola, a giovani e adulti già nel mondo del lavoro, disoccupati, in corso di studi o amatori del settore alberghiero-ristorativo-turistico.

“Il progetto -spiegano dall'istituto- ha una doppia valenza didattica, racchiusa nello slogan che lo rappresenta: 'La formazione che continua'. In primis mira ad ampliare l’offerta in Ossola di originali corsi brevi e master class di formazione, aggiornamento e professionalizzanti, in presenza e online, nonché dare la possibilità agli studenti frequentanti l’istituto alberghiero di affiancare e seguire i docenti durante le lezioni, in veste di assistenti e tutor dei corsisti, esercitando e favorendo così in maniera alternativa le loro conoscenze teorico-pratiche e accrescendo al contempo le soft skills”.

Periodicamente l’Academy proporrà (in orari diurni, pre-serali o serali) le sue offerte didattiche, anche progettate su misura dei richiedenti, singoli, aziende e gruppi.

Le prime partiranno nel mese di marzo 2023 e riguarderanno: 'Caffetteria e latte art', 'Galateo, accoglienza e arte della tavola', 'Apericena' e 'Cocktails per tutti'.

http://www.alberghierorosmini.it/academy/