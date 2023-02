Consiglio comunale martedì 28 febbraio alle 20:30 a Villadossola.

In discussione l'approvazione del bilancio di previsione triennale e il programma dei lavori pubblici. All'ordine del giorno anche la modifica dei criteri generali e del metodo di stima del prezzo di cessione delle aree utilizzate per la realizzazione di interventi di edilizia convenzionata e la convenzione tra i Comuni di Villadossola e Druogno per l'utilizzo di personale di polizia locale.