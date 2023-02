Voto a Villadossola, alcuni gruppi al lavoro sui problemi cittadini

Gruppi di lavoro per discutere dei problemi della città e su come affrontarli. E’ stato questo il motivo conduttore della seconda serata organizzata da un gruppo di persone dopo l'iniziativa della volta scorsa promossa dal gruppo ViviAmo Villa, che assieme ad altri villadossolesi ha dato vita ad un nuovo appuntamento pre-elettorale, anche stavolta coordinato dall’ex direttore del Ciss, Mauro Ferrari.

Una serata che, nella sala del Centro Museale di via Boldrini, ha visto la formazione di più tavoli. Piccoli gruppi di 6-7 persone, impegnate a discutere degli argomenti che erano stati oggetto di attenzione la volta scorsa. Argomenti inerenti le varie problematicità della città ossolana, alle quali proporre soluzioni.

Dai temi legati all’illuminazione pubblica alle case popolari, dalla aree dismesse alla viabilità, dalla cultura allo sport, dalla scuola all'incompiuta area Saia. Ma anche molti altri temi.

Ferrari ha anche letto la diverse mail ricevute da chi ha voluto dare il suo contributo alla discussione. Che ora proseguirà il 14 marzo, serata in cui le persone interessate a far parte di una lista di centrosinistra potranno anche dare la loro disponibilità in vista del voto di fine maggio, che porterà al rinnovo del consiglio comunale villadossolese.

Il percorso nasce dalla fine dell’esperienza del gruppo ViviAmo Villa alla nascita di un nuovo gruppo che dovrà confrontarsi al voto con la maggioranza uscente che ha amministrato Villa per 5 anni.