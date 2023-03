Domodossola, dieci giorni di senso unico in via Gramsci

Il Comune di Domodossola ha deliberato di chiudere parzialmente il tratto finale di via Antonio Gramsci tra la piazza Matteotti e la via Cavalieri di Vittorio Veneto in modo da permettere i lavori urgenti richiesti da una ditta.

Sul tratto interessato sarà istituito il senso unico alternato regolamentato da semaforo o movieri e sarà vietato il parcheggio con rimozione forzata.

Il periodo dei lavori partirà da lunedì 6 marzo e dovrebbe concludersi venerdì 17 marzo quando la circolazione tornerà alla normalità.