A26, chiuso per una notte lo svincolo di Carpugnino

Autostrade per l’Italia informa che, a causa di lavori di manutenzione dell’impianto di illuminazione lungo l’autostrada A26 Gravellona Toce – Genova Voltri, si rende necessaria la chiusura dello svincolo di Carpugnino in uscita per chi proviene da Gravellona Toce, dalle 22.00 di giovedì 8 maggio alle 6.00 di venerdì 9 maggio. In alternativa, si potrà utilizzare l’uscita di Baveno.