“La Rossa Corre di Notte”: viabilità modificata a Domodossola per la corsa della Croce Rossa

Domodossola si prepara ad accogliere “La Rossa Corre di Notte”, l’attesa gara podistica promossa dal comitato locale della Croce Rossa Italiana, in programma sabato 10 maggio. Un appuntamento che unisce sport, solidarietà e coinvolgimento della comunità, e che comporterà alcune modifiche temporanee alla viabilità cittadina.

Intanto, la prefettura del Verbano Cusio Ossola ha disposto la sospensione temporanea della circolazione stradale nelle aree interessate dal passaggio della corsa. Le chiusure saranno attivate solo per il tempo strettamente necessario a garantire il transito in sicurezza dei partecipanti.

La partenza è fissata alle ore 18 dallo stadio Curotti, cuore pulsante dell’evento. Il percorso si snoderà inizialmente in direzione della rotonda delle piscine, per poi imboccare la ciclabile che porta al ponte Bogna e proseguire in salita verso le frazioni di Cisore e Barro. Si attraverseranno anche i nuclei di Mocogna e Monteossolano, con passaggi su sentieri e mulattiere. Il tratto interessato comprende inoltre parte della Strada Provinciale 68 della Valle Bognanco, in particolare tra Pianezza e Torno.

L’arrivo è previsto di nuovo allo stadio Curotti, entro le ore 22. Sono previste due distanze di gara, con partenza alle ore 18 e 18.10. I primi cinque assoluti uomini e donne della prova lunga e i primi tre della corta saranno premiati, insieme ad alcuni estratti a sorte tra i partecipanti.

Ma “La Rossa Corre di Notte” non sarà solo sport. Dalle prime ore del pomeriggio, l’area dello stadio si animerà con attività dedicate a tutte le età: i volontari della Croce Rossa proporranno giochi, laboratori e momenti educativi, pensati per coinvolgere famiglie, bambini e ragazzi. Il villaggio allestito accoglierà anche stand gastronomici e uno street food corner, mentre la musica accompagnerà tutta la serata, con dj set e il concerto live di Michele Guaglio.