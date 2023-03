Il 13 maggio torna 'Ossola in Cantina'

Dopo una pausa di tre anni dovuta alla pandemia l'Associazione Produttori Agricoli Ossolani (Apao) ha annunciato il ritorno della seconda edizione di "Ossola in Cantina".

L'evento si svolgerà il 13 maggio (il 27 in caso di maltempo) , dalle 11 alle 18, in sette cantine della val d'Ossola, zona vitivinicola ancora poco promossa e conosciuta. La giornata è stata organizzata in collaborazione con l'Associazione Italiana Sommelier Verbania e la Condotta Slow Food Valle Ossola, con l'obiettivo di scoprire e valorizzare i produttori locali.

L'Ossola è stata un tempo una regione vitivinicola molto importante, ma la maggior parte dei vigneti è scomparsa nel corso del secolo scorso. Tuttavia, grazie all'impegno dei coltivatori locali, la produzione di vino di alta qualità sta tornando a crescere. La nostra zona è nota soprattutto per il Nebbiolo tradizionale, il Prünent, ma ci sono molti altri piccoli tesori da scoprire.

La giornata permetterà ai visitatori di visitare le cantine, degustare i vini e incontrare i produttori locali. Un voucher, acquistabile in prevendita dal 1 aprile al costo di 30 euro (25 per i primi cento biglietti venduti), darà accesso a tutte le cantine coinvolte e includerà un calice personalizzato per la degustazione e una sacca per riporlo. I vini saranno abbinati a prodotti gastronomici locali, serviti con piatti, posate e tovaglioli per sottolineare l'attenzione alla sostenibilità.

La giornata si svolgerà lungo sette tappe, da Pieve Vergonte a Crodo, e sommelier professionisti saranno presenti per fornire informazioni sui vini. Sono disponibili 500 voucher: l'inizio della prevendita è fissato per sabato 1 aprile sul sito www.apao.it, i tagliandi per iniziare il percorso degustazione dovranno essere ritirati il giorno dell'evento nelle sede di Apao in Via Martinoja a Crevoladossola, dove saranno presenti alcuni piccoli produttori che proporranno in degustazione i propri calici. La settimana precedente l'evento gli eventuali voucher ancora disponibili saranno in vendita (con relativi calici degustazione) presso l'Enoteca Garrone, in via Scapaccino 36 a Domodossola. Sabato 13 maggio (il 27 in caso di maltempo) ogni cantina proporrà una degustazione differente: si passa così dal fresco Chardonnay all'antico e raro Prünent, dal Nebbiolo al Merlot, fino ad un inaspettato vino passito. I visitatori potranno decidere liberamente quante e quali cantine visitare, e potranno raggiungerle in autonomia grazie a una comoda mappa.

L'elenco delle cantine partecipanti:

Ca' da l'Era Azienda Agricola – Via del Piano, 15 – Pieve Vergonte

La Cantina di Tappia – Frazione Tappia – Villadossola

Azienda Vitivinicola Edoardo Patrone – Borgata Baceno, 51 – Domodossola

Agriturismo La Tensa – Località Tensa – Domodossola

Villa Mercante – Via Strada Vecchia, 23 – Trontano

Cantine Garrone – Via Valle Formazza, 13 – Oira di Crevoladossola

Istituto Agrario Fobelli di Crodo – Via Roma, 9 – Crodo

Calice dopo calice, il percorso di “Ossola in Cantina” porterà a percorrere strade, mulattiere e sentieri che sono anche linee di congiunzione tra passato e futuro, riscoprendo un mondo antico il cui recupero è oggi in atto con volontà e determinazione. Per chi vorrà affidarsi in questa scoperta ad esperte guide, APAO organizza inoltre, a pagamento, semplici escursioni accompagnate, a piedi o in e-bike.

“Ossola in Cantina” gode del patrocinio della Regione Piemonte e dei Comuni di Domodossola, Crevoladossola, Crodo, Pieve Vergonte, Trontano e Villadossola.

Maggiori informazioni e aggiornamenti sulla pagina Facebook

www.facebook.com/apao.associazione.produttori.agricoli.ossolani

sul profilo Instagram www.instagram.com/apao.it Dettagli e prevendita su www.apao.it

Info: info@apao.it – Tel. +39 345 5882313

(Foto Simone Cappelli)