Tutti d'accordo in consiglio per le borse di studio per futuri medici in memoria di Ettore Tibaldi

Domodossola si impegnerà ad istituire borse di studio alla memoria di Ettore Tibaldi, presidente della giunta provvisoria di governo della Repubblica dell'Ossola e medico. La mozione del Pd, che proponeva al comune di attivarsi per l'organizzazione di cinque borse di studio per studenti domesi o ossolani di medicina, è passata all'unanimità al consiglio comunale di ieri sera seppur con qualche modifica rispetto alla proposta illustra dal consigliere del Pd, Ettore Ventrella.

Il Pd impegnava anche a livello economico l'amministrazione a stanziare i fondi per le 5 borse di studio annuali del valore di 2 mila euro ciascuna. Il sindaco, evidenziando le difficoltà finanziarie che hanno i comuni, ha proposto che con la mozione si impegnasse l'amministrazione non a finanziare, ma a trovare sponsor per l'istituzione delle borse di studio.

Le borse di studio saranno riservate a giovani studenti domesi al primo anno di medicina in primis residenti a Domodossola oppure secondariamente a studenti che abbiano svolto gli studi superiori a Domodossola e siano residenti in Ossola. Il regolamento per l'assegnazione della borsa di studio terrà conto del merito e anche della fascia reddituale.

Presentando la mozione Ventrella ha evidenziato l'importanza di Ettore Tibaldi per Domodossola. “Si è fatto onore in questa terra di confine – ha detto – professionalmente, politicamente, amministrativamente e culturalmente”. Una proposta, secondo Ventrella, importante anche per un aspetto legato alla sanità del territorio, in quanto rappresenterebbe un piccolo incentivo ai giovani ossolani a studiare medicina, cosa molto importante vista la carenza di medici. La mozione del Pd è stata condivisa anche da Fratelli d'Italia e dalla Lega. Maria Elena Gandolfi ha colto l'occasione per ricordare un'altra figura di spicco per Domodossola , quella di Alvaro Corradini fondatore dell'Uopa che avrebbe compiuto 100 anni il 12 marzo.