Vigili del fuoco, il sindacato chiede un'imbarcazione antincendio sul lago Maggiore

Basti pensare che un battello della navigazione laghi può trasportare fino a 600 persone e un traghetto della linea Intra-Laveno trasporta anche mezzi pesanti dunque potenzialmente elevati, a titolo esplicativo si allegano foto e video del mezzo in dotazione attualmente confrontato con i natanti in forza alla navigazione laghi per meglio capire le problematiche indicate.

A breve partirà la stagione 2023 e i presupposti sono di ottimi dati ma, ancora una volta dal lontano 2016, come CONAPO VV.F. non possiamo non esimerci dal rivendicare la necessità della presenza di una imbarcazione antincendio sul lago Maggiore a servizio di tutto il bacino lacustre.

Lo scorso anno il dipartimento dei Vigili del Fuoco annunciava il “Progetto grandi Laghi” che con un grosso investimento prevedeva l’acquisto e la consegna di specifici natanti (tre) tra cui un'imbarcazione antincendio di nuova concezione (categoria “Small”) per il comando Vigili del fuoco di Verbania prevista per dicembre 2022 oltre ad un ulteriore natante con specifiche inferiori che andrebbe a servire il lago d’Orta anch’esso senza un mezzo idoneo in dotazione al comando di Verbania.

Purtroppo ad oggi non si hanno notizie in merito, tutto tace anche se indiscrezioni danno la barca destinata a Verbania dislocata in altra sede marittima e quindi disattendendo il progetto stesso. Ora la scrivente segreteria per adeguare il livello di sicurezza sul lago Maggiore chiede un interessamento politico ai soggetti interessati sul territorio per poter sbloccare lo stallo di questo momento e capire tempistiche e fattibilità dell’arrivo di un mezzo così importante anche per gli interventi sulle isole Borromee, interventi già in cronaca negli ultimi anni.