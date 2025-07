Manuel Ricchi premiato alla Camera dei Deputati con il Premio America Giovani

Un talento dell’Ossola entra nella prestigiosa rosa dei giovani eccellenti premiati a livello nazionale: Manuel Ricchi è stato insignito del Premio America Giovani 2025, riconoscimento promosso dalla Fondazione Italia Usa per valorizzare il merito accademico e le potenzialità professionali di mille neolaureati italiani.

La cerimonia di consegna si è svolta nella solenne cornice della Camera dei Deputati, mercoledì 2 luglio, alla presenza di personalità istituzionali e rappresentanti del mondo accademico e imprenditoriale.

Classe 2000, Manuel Ricchi si è laureato nel 2024 in Scienze Politiche e delle Relazioni Internazionali e sta attualmente proseguendo il proprio percorso con una Laurea Magistrale in Scienze Amministrative e Giuridiche delle Organizzazioni Pubbliche e Private presso l’Università degli Studi di Torino.

Oltre alla pergamena ufficiale, il premio prevede anche una borsa di studio a copertura totale per la partecipazione al master online in “Leadership per le relazioni internazionali e il Made in Italy”, promosso dalla stessa Fondazione.

"È stato un momento altamente simbolico, un riconoscimento che mi onora e che voglio condividere con la mia terra" – ha commentato Manuel, emozionato dopo la premiazione.