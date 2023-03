Il mondo del calcio dilettantistico nell'ultimo libro di Alberto "Dellas" Dellapiazza

Il calcio è lo sport più amato con milioni di appassionati che seguono le grandi squadre e le competizioni internazionali. Ma ci sono anche quelle realtà che spesso non ricevono l'attenzione che meritano, quelle squadre di provincia e di categoria più basse che lottano per raggiungere i propri obiettivi spesso con grandi sacrifici personali.

È proprio a queste realtà che Alberto "Dellas" Dellapiazza, originario di Domodossola ma residente a Mandello del Lario, dedica il suo ultimo libro: incentrato sul mondo del calcio dilettantistico. Le edizioni in realtà sono due ma il contenuto del testo è lo stesso. Una si chiama 'Terza Categoria. Il calcio che non conta', in onore della Beurese e dell'indimenticato presidente Italo Simonetta mentre l'altra ha il titolo più generalista di ''Domenica gioco! Storie di calcio in periferia''.

Nel libro -che a differenza dei due precedenti scritti da Dellapiazza tratta un argomento sportivo-, l'autore vuole raccontare le storie e le passioni legate al calcio amatoriale, lontano dai riflettori e dai soldi. “Dellas” racconta le storie di quelle persone che dedicano il loro tempo libero al calcio dilettantistico, impegnandosi ogni giorno dopo il lavoro in pesanti allenamenti. ”Parlo di chi -così Dellas- la domenica fanno trasferte improbabili, stipati in auto con borse e borsoni”. Dellapiazza sottolinea anche l'importanza del calcio amatoriale per le comunità locali e il valore delle persone che gestiscono e sostengono queste squadre, spesso con grandi difficoltà. Un testo che è una vera e propria dichiarazione d'amore per il calcio e che non si ferma a descrivere solo i momenti di gloria, ma che va alla ricerca della vera essenza di questo sport fatta di sacrificio e dedizione.

“Insomma -spiega ad Ossolanews- racconto il calcio vissuto con passione e senza interessi economici. Ho avuto modo di vivere questa realtà in prima persona e dopo il penoso spettacolo dei mondiali in Qatar dove tutto aveva un prezzo, ho deciso di valorizzare il calcio locale ed amatoriale. Credo sia la vera essenza dell' intero movimento ed occorre valorizzare i lati positivi. Troppo spesso, questo sport viene associato ad un ambiente malato e violento ma la realtà è sicuramente un'altra”.

“Per questo motivo -l'appello di Dellapiazza-, vorrei poter collaborare con società di calcio che vogliono raccontare la loro dimensione, le loro fatiche e qualche curiosità. Poco tempo fa, con la Virtus Villa, ( ringrazio ancora gli amici Gabriella e Vincenzo) abbiamo iniziato un piccolo progetto mostrando le foto sui social dei loro campi e degli allenamenti. Un modo per sottolineare l'impegno che c'è nella gestione di una società calcistica. Perché dietro alle magliette, alle bandiere e ai campi, ci sono sempre delle persone. Spero di poter ampliare l'argomento con altre squadre che invito a contattarmi via mail (albertodellapiazza@yahoo.it) o tramite social”.

Di seguito i link attraverso i quali è possibile acquistare le due edizioni del libro.

'Domenica gioco! Storie di calcio in periferia' https://amzn.eu/d/aVDVeAs

'Terza Categoria. Il calcio che non conta' https://amzn.eu/d/hUEdHNk