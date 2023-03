Nasce 'Vigezzo ti aiuta': raccoglie alimentari per sostenere famiglie in difficoltà

Nasce 'Vigezzo ti aiuta', l'associazione di volontariato senza scopo di lucro che, con la raccolta di beni alimentari e di prima necessità, si pone come scopo quello di sostenere le famiglie in difficoltà.

'Vigezzo ti aiuta' nasce dalla volontà di un piccolo gruppo di persone con la collaborazione dell'associazione Elda Azana affiliata al Banco Alimentare, dei Frati Cappuccini di Domodossola e della Croce Rossa e sostenuta dai Comuni della Valle. L'organizzazione, con sede a Druogno in Piazza Municipio 3, persegue finalità di interesse generale in ambito sociale: in particolare i volontari si occuperanno di raccogliere e distribuire i generi alimentari alle famiglie più bisognose della Valle Vigezzo e dell'Ossola. “La crisi economica che stiamo vivendo – commenta Donatella Cheula, presidente dell'associazione – ha ulteriormente peggiorato le condizioni di vita di molte famiglie. Da qui l'esigenza di creare una associazione che potesse aiutare queste persone in forte difficoltà”.

La raccolta dei beni avverrà una volta al mese, il terzo sabato di ogni mese: in ogni Comune verranno messi a disposizione locali dove si potrà depositare la spesa solidale (a Santa Maria Maggiore presso il Municipio, a Toceno presso l'Alimentari Cottini e l'Alimentari Zamboni, a Craveggia, Druogno e Malesco presso il Municipio, a Re presso i locali della Pro Loco e a Villette presso il negozio di alimentari La Bottega di Barbara). “Per le persone in difficoltà a raggiungere i locali – spiega la presidente – sarà possibile contattare il numero 370.1613407 per concordare una eventuale raccolta a domicilio. Ogni piccola donazione sarà un grande gesto di solidarietà. Confidiamo nell'aiuto di quante più persone possibili”.

Per informazioni è disponibile anche l'indirizzo email vigezzotiaiuta23@gmail.com