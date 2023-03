Prezzi alle stelle e consumi in calo: Coldiretti denuncia i problemi di un settore "alla frutta"

Con il caro prezzi e il cambiamento climatico che ha ridotto i raccolti, gli italiani hanno tagliato gli acquisti di frutta che crollano nel 2022 dell’8% in quantità rispetto allo scorso anno, ai minimi da inizio secolo. È quanto emerge dall’analisi di Coldiretti Piemonte sulla base dei dati Cso Italy. Allo stesso tempo, nei frutteti italiani, con l’arrivo dell’estate, servono almeno quarantamila lavoratori per colmare la mancanza di manodopera che ha duramente colpito le campagne lo scorso anno con la perdita rilevante dei raccolti agricoli nazionali.



Il comparto piemontese ha un fatturato di oltre 500 milioni di euro con una superficie di 18.479 ettari e oltre 7 mila aziende. Per le mele, la zona più vocata si concentra nella fascia prealpina che va da Pinerolo a Cuneo, si coltivano all’incirca 6 mila ettari di melo che coinvolgono circa 4 mila imprese. La produzione piemontese di pesche è di circa 2 milioni di quintali su una superficie di 4.416 ettari e 3.474 aziende.

“E' molto importante che il Consiglio dei ministri abbia recepito la nostra proposta di programmazione triennale dei flussi per consentire una più agevole pianificazione del lavoro da parte delle aziende agricole – spiegano Roberto Moncalvo presidente di Coldiretti Piemonte e Bruno Rivarossa Delegato Confederale - Andando verso la bella stagione, con il picco della raccolta, nelle nostre campagne c’è posto anche per studenti, pensionati o disoccupati che vogliono trovare una occasione di reddito grazie al nuovo sistema di prestazioni occasionali introdotto nella Manovra che porta una rilevante semplificazione burocratica per facilitare l’avvicinamento al settore agricolo. D’altronde è fondamentale valorizzare la frutticoltura in un Paese come l’Italia, che è leader mondiale nella qualità dell’alimentazione, e ricostruire il legame che unisce i prodotti dell’agricoltura con i cibi consumati ogni giorno anche per fermare il consumo del cibo spazzatura”.

Gli italiani hanno ridotto del 17% le quantità di pere, dell’8% le pesche, le nettarine e i kiwi e del 5% le mele. Il risultato è che con 2,8 miliardi di chili nel 2022 il consumo di frutta degli italiani è risultato poco più della metà di quello di fine secolo. Il brusco calo ha fatto scendere il consumo individuale sotto la soglia minima di 400 grammi di frutta e verdure fresche per persona, da mangiare in più volte al giorno, raccomandato dal Consiglio dell’Organizzazione Mondiale della Sanità (Oms) per una dieta sana.