Posti in esaurimento per la cena alla scoperta dei “Sapori d’Antrona”, organizzata dall'Associazione Fondiaria Terraviva in collaborazione con il Centro di formazione professionale Formont di Villadossola.

Giovedì 16 marzo alle ore 19.30, una serata gastronomica, preparata dalla scuola di Villadossola, utilizzando i prodotti coltivati sui terrazzamenti gestiti dall’Associazione Fondiaria Terraviva: la segale dell’As.Fo Terraviva, lo zafferano e il suo liquore di Zafferanossola, l’idromele prodotto da Alveare Ossolano e altri piatti a base di canapa di La Chanvosa.

Il costo della serata è 40,00 euro. Per informazioni e prenotazioni, chiamare il numero 0324-54056. Il menù è consultabile nell'allegato qui sotto.