A Domobianca365 la prima edizione di “Luse SkySnow Vertical”

Un vertical con 650 metri di dislivello positivo, superando pendii innevati e una breve cresta finale per raggiungere la vetta del Moncucco, stabilendo così i nomi dei nuovi campioni nazionali Fisky di Vertical SkySnow. Il tutto, nella cornice di Domobianca 365, nel periodo in cui inizierà a presentarsi in veste primaverile. Saranno questi gli elementi cardine della prima edizione di “Luse SkySnow Vertical”, evento in programma il 18 Marzo prossimo. “Un’iniziativa nata dall’esigenza di dare al circuito CRAZY SkySnow Italy Cup 2023 una conclusione di livello, nella cornice della val d’Ossola” afferma il direttore tecnico di Fisky Roberto Mattioli.

Il tracciato della gara partirà dalla Baita Motti, all’alpe Foppiano, a circa 20 minuti da Domodossola. Da lì, gli atleti saliranno lungo le piste ancora innevate di Domobianca 365, indossando i ramponcini da neve che saranno parte della dotazione obbligatoria. Quindi, raggiunto il laghetto di Casalavera, si dirigeranno verso la cresta Est del Moncucco, salendola fino a raggiungere una delle cime più panoramiche dell’Ossola. “Essendo la tappa finale di questo circuito nazionale, sarà l’occasione per premiare i nuovi campioni italiani di questa disciplina” spiega Alberto Comazzi, uno degli organizzatori.

L’evento sarà in capo al Centro Agonistico Domobianca, ma sarà supportato dall’unione di tre gruppi organizzativi di esperienza: quello del Giir d’Andoss, della Rampigada e della Val Brevettola Skyrace. La partecipazione sarà aperta a tutti i runners e avrà un costo di 20€, comprensivo di pacco gara e pasta party al termine della gara. La partenza è fissata per le 14,30: “Un modo per rendere ancora più spettacolare uno scenario che potrà valorizzare ulteriormente l’evento” spiega Comazzi. Al termine, dopo le premiazioni in programma alle 20, ci sarà modo per concludere la giornata con una festa in vero stile Giir d’Andoss.