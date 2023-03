Giornata vittime delle mafie, la manifestazione provinciale a Villadossola

Appuntamento domani a Villa per un anticipo della XXVIII Giornata della Memoria e dell'Impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie.

Emanuele Vitale, vicepresidente nazionale di Avviso Pubblico e coordinatore Avviso Pubblico Vco e Lorenzo Bologna, co-referente Libera Piemonte e referente provinciale Libera Vco, evidenziano come “la Giornata rappresenti un momento di riflessione e di incontro, un'opportunità per esprimere vicinanza ai familiari delle vittime e rinnovare l'impegno comune nella lotta contro mafie e corruzione”.

Quest'anno la Giornata si concentrerà in un'unica manifestazione nazionale che si terrà a Milano, città simbolo di radicamento mafioso, ma anche di resistenza e di riscatto, grazie alle pratiche civiche e istituzionali di opposizione alla criminalità organizzata.

I coordinamenti di Libera e Avviso Pubblico del Vco parteciperanno alla manifestazione milanese del 21 marzo “per testimoniare l'impegno contro mafie e corruzione della loro comunità provinciale”, ma non si dimenticheranno del nostro territorio. Infatti, promuoveranno un momento di raccoglimento anche a Villadossola, domenica 19 marzo alle ore 10:30, in Piazza Armando Tami davanti al Centro Culturale la Fabbrica. Durante la celebrazione provinciale, si leggeranno gli oltre mille nomi delle vittime innocenti delle mafie, come gesto simbolico per ricordare quelle persone che hanno pagato il prezzo più alto nella lotta alla criminalità organizzata.