Aree interne, patrimonio materiale e immateriale occasione di sviluppo per il territorio

Il patrimonio materiale e immateriale nelle aree interne come occasione di sviluppo per il territorio. Attorno a questo tema ruota la seconda edizione di 'Claim, Contamination Lab aree interne montane' proposto dall’Università del Piemonte Orientale e dall’Unione Montana delle Valli dell’Ossola.

UPO e Unione Montana si sono aggiudicate un finanziamento di 250 mila euro, derivante dai fondi della Legge di stabilità, grazie al bando inserito nella Strategia di Area 'La green community delle Valli Ossolane. Nuove energie per un nuovo sentiero di sviluppo', predisposto nell’ambito della 'Strategia Nazionale per le Aree Interne, Area Pilota Valli dell’Ossola' e approvato dalla Regione Piemonte.

I due enti avevano firmato una Convenzione e un accordo attuativo per realizzare in tre anni accademici (2021-22, 2022-23 e 2023-24) iniziative, progetti, eventi orientativi e percorsi formativi di alta formazione rivolti a studenti, amministratori locali, persone impegnate nel terzo settore, giovani in cerca di occupazione, persone in cerca di aggiornamento o di perfezionamento. Dopo il successo di quello dello scorso anno sul tema 'Green economy, sostenibilità ed economia circolare' anche per l’anno accademico 2022-23 sono previste attività di alta formazione e orientamento.

Dal 14 aprile al 9 giugno al Centro Culturale La Fabbrica di Villadossola, si svolgerà la seconda edizione del corso di alta formazione su 'Valorizzazione e promozione del patrimonio culturale materiale e immateriale' sarà gratuito per un numero massimo di 25 partecipanti. “Il percorso formativo – è stato spiegato oggi nel corso di una conferenza stampa dal professore Davide Porporato direttore scientifico del corso - costituisce un’occasione di riflessione sul patrimonio culturale materiale e immateriale nelle aree interne nonché sulle azioni di valorizzazione e promozione da intraprendere, affinché esso possa costituire un’occasione di sviluppo del territorio. Alla conferenza che si è tenuta con la modalità on line è intervenuto anche l'economista e consulente dell'Unione Montana Giampiero Lupatelli.





Ai corsisti saranno fornite conoscenze critiche per affrontare con maggior consapevolezza i percorsi che attengono alla valorizzazione del patrimonio culturale materiale e immateriale del territorio.





Le lezioni si terranno il venerdì pomeriggio e il sabato mattina. Sarà rilasciato un attestato di frequenza e di profitto. Le informazioni si trovano alla pagina web https://www.uniupo.it/it/corsi/formazione-avanzata/i-corsi-di-alta-formazione/valorizzazione-e-promozione-del-patrimonio-culturale-materiale-e-immateriale.





Chi intende iscriversi, deve compilare entro l’11 aprile 2023 il modulo online seguendo il link https://forms.gle/VyZpU3Gp2auuRuuf9.





Dal 28 al 30 giugno su questi stessi temi si terranno le giornate di studio “Aree interne, comunità, paesi: patrimoni di prossimità e futuro” presso il Centro Culturale di Villadossola con l’intervento dei più importanti esperti del settore. Il programma è in corso di definizione.





Tra la fine di aprile e l’inizio di maggio inoltre presso l’IIS Marconi Galletti Einaudi di Domodossola, si svolgerà un Open day delle Valli ossolane rivolto alle studentesse e gli studenti delle classi IV e V delle scuole secondarie superiori. I docenti UPO, oltre a presentare i corsi di laurea, simuleranno una lezione universitaria su vari temi coerenti con l’offerta.