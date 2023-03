Vallese, autostrada A9 interrotta per quattro notti

Per chi viaggia in territorio svizzero sulla autostrada A9, dopo Visp, sono in programma i lavori di pulizia e manutenzione delle gallerie per garantire la sicurezza. Tali lavori sono in corso nel tunnel Eyholz che sarà completamente ripulito e saranno eseguiti lavori di manutenzione sulle attrezzature operative e di sicurezza sulla sezione da Visp-Sud a Visp-Est.

Parallelamente verranno eseguiti i lavori di manutenzione della ventilazione della galleria Visp verso Sierre, inaugurata lo scorso autunno. Ci sarà il divieto di transito per 4 notti dal 20-21 fino al 23-24 Marzo dalle ore 20:00 alle ore 5:00 del giorno successivo sula A9 tra Visp-Süd e Visp-Ost in direzione Sempione; 4 notti dal 27-28 al 30-31 marzo, dalle ore 20:00 alle ore 5:00 del giorno successivo tra Visp-Ost e Visp-West in direzione Sierre.

In questo periodo sarà chiusa per lavori di manutenzione anche la Galleria Visp in direzione Sierre.