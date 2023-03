Domenica 2 aprile a Santa Maria torna la tradizionale mostra del Capretto Tipico Vigezzino

Torna domenica 2 aprile la mostra del Capretto Tipico Vigezzino, il tradizionale evento annuale che si tiene in Valle Vigezzo. Organizzata dalla locale Associazione Agricoltori ed Allevatori, la mostra celebra la cultura e la tradizione dell'allevamento caprino, un settore fondamentale dell'economia rurale della valle.

L'evento si tiene ogni anno la domenica delle Palme presso l'area del Centro del Fondo in via Belcastro a Santa Maria. Durante la manifestazione, gli allevatori della Valle Vigezzo si incontrano per esporre i loro capretti tipici, allevati con rigidi dettami e dal sapore decisamente più delicato rispetto alla concorrenza industriale. Questi capretti sono uno dei prodotti tipici più importanti della zona e sono stati riconosciuti con il marchio PAT, il marchio regionale che valorizza i "Prodotti Agroalimentari Tradizionali".

Ma la Mostra del Capretto Tipico Vigezzino non è solo un evento gastronomico. È anche un'occasione per valorizzare il lavoro degli allevatori e per promuovere la cultura e le tradizioni della valle. Durante la giornata, infatti, vengono premiati gli allevatori e gli espositori dei capretti e si tiene una mostra di campanacci, simbolo della cultura alpina.





Ecco il programma completo della giornata:



ore 9.00 inizio raduno dei capretti tipici vigezzini, allevati nelle aziende agricole della Valle Vigezzo;



ore 10.00 apertura zona esposizione dei capretti e delle capre adulte di varie razze allevate in Valle Vigezzo;



ore 11.00 degustazione e vendita di prodotti tipici vigezzini dei produttori locali;



ore 12.00 pranzo in area coperta e riscaldata a cura dei Gruppi Alpini Valle Vigezzo



ore 15.30 premiazione di allevatori e espositori di capretti;



ore 16.00 estrazione dei premi della lotteria e chiusura della manifestazione.