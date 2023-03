Regione, istituzione dei sottosegretari: iniziati i lavori in Aula

In Aula ha preso il via la prima delle quattro giornate calendarizzate - sia in diurna sia in notturna - da oggi a venerdì, con all’ordine del giorno la proposta di legge per modificare gli articoli 50 e 51 dello Statuto: con tale Pdl la maggioranza intende istituire in Piemonte fino a quattro sottosegretari.

Per il momento l’esame del testo non è iniziato, poiché i lavori presieduti da Stefano Allasia si sono concentrati sulla presentazione di richieste d’iscrizione di nuovi punti all’ordine del giorno. In tutto le richieste presentate sono oltre 200 e sinora ne sono state proposte e votate, con rigetto, circa trenta.

Sul testo della Pdl, che consta di tre articoli, sono inoltre stati presentati dall’opposizione oltre 7mila emendamenti.

Le modifiche allo Statuto, come quella in esame, seguono la procedura prevista al capo decimo dello stesso, che prevede una doppia votazione del testo a distanza di due mesi, la maggioranza assoluta dei componenti l’Assemblea (non dei presenti) e non contempla la possibilità del contingentamento dei tempi. Una volta votato ed eventualmente approvato un testo di riforma dello Statuto, esiste anche la possibilità da parte di un cinquantesimo degli elettori o di un quinto dei componenti del Consiglio regionale, di richiedere un referendum popolare confermativo entro tre mesi.