Lavori sulla tratta ticinese della Vigezzina, lunedì traffico internazionale sospeso

La ferrovia Centovallina ha reso noto che a causa di lavori di rinnovo straordinari agli impianti di sicurezza sulla tratta svizzera tra Locarno e Cavigliano, il traffico internazionale via treno sulla tratta Re-Ribellasca-Camedo sarà sospeso il giorno lunedì 27 marzo 2023. Tuttavia, il servizio di trasporto Domodossola - Re sarà garantito.

I passeggeri che intendono raggiungere Locarno dovranno prendere in considerazione che i treni internazionali diretti termineranno la corsa a Re e non proseguiranno oltre. Sarà invece attivo un servizio sostitutivo con bus via Verbania - Brissago tra Domodossola e Locarno.