Torna la festa più pazza dell'Ossola. Il 2 aprile si rinnova l'appuntamento con lo Snow pool party, che quest'anno fa tappa in val Formazza. La manifestazione si terrà presso gli impianti da sci di Valdo. Il contest del primo memorial Matteo Parianotti parte alle 13. Anche per il 2023 non mancheranno birra, cocktail, salamelle e tanta buona musica.

Tutti i dettagli saranno resi noti prossimamente sulla pagina Fb del Gruppo Giovani Antigorio.