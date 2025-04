A Riale si scia gratis

Riale festeggia la fine della stagione sciistica con l'ingresso gratuito sulla pista di fondo per tutti: dal 25 aprile al 1° maggio gli appassionati di sci stretti potranno infatti sciare liberamente su un manto nevoso abbondante.

Proprio questo fine settimana si concluderanno le operazioni di "snow farming", l'attività di conservazione della neve e stoccaggio sotto i teli termici. Sabato 26 aprile infatti il gestore Gianluca Barp e i suoi collaboratori, oltre a tutti coloro che vorranno dare una mano procederanno a coprire con gli speciali teli termici i 9000 metri cubi che sono stati stoccati e che in autunno serviranno per innevare e preparare la pista in anticipo.

A Riale sarà possibile anche passeggiare con le ciaspole o dedicarsi allo sci alpinismo, prestando attenzione alle condizioni del manto nevoso e ai bollettini Arpa relativi al pericolo valanghe. Segnaliamo a tal proposito la chiusura del Rifugio Maria Luisa, che dovrebbe riaprire probabilmente ai primi di giugno.