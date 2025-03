Snow pool party, a Valdo si torna a sfidare la piscina gelida

Pronti a sfidare i 17 metri di piscina tra le nevi di Valdo? Torna domenica 30 marzo lo Snow Pool Party, in Formazza, organizzato dal Gruppo Giovani Antigorio. La festa, che era inizialmente prevista per domenica 23, è stata rimandata per maltempo. I più coraggiosi potranno lanciarsi a bordo dei propri carretti e tentare di arrivare al fondo della piscina senza finire in acqua.

La festa inizierà alle 10 e le squadre avranno tempo fino alle 12 per iscriversi al contest che inizierà ufficialmente alle 13. Le sfide saranno accompagnate da musica con i dj Bunny, Fube e Verdu, panini, patatine fritte, cocktail e birra. Alle 15 le premiazioni dei migliori tre carretti in assoluto, e dei migliori tre carretti proposti dalle ragazze e tre dai ragazzi. Lo snow pool party è organizzato in ricordo dell'amico Matteo Parianotti.