Formazza, un fine settimana ecologico per ripulire la valle

La Pro Loco di Formazza organizza un fine settimana di pulizia della valle in occasione dell’arrivo della primavera. L’appuntamento è fissato per sabato 26 e domenica 27 aprile, con ritrovo alle 8.00 nel piazzale di Valdo, per due giornate in memoria di Giovanni Della Ferrera. Tutti i cittadini sono invitati a partecipare: è necessario munirsi di attrezzi propri, mentre il pranzo sarà offerto dalla Pro Loco a tutti i volontari. In caso di maltempo l’iniziativa sarà rimandata al 3 e 4 maggio.