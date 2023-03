Una Pasqua dal gusto indimenticabile con le colombe artigianali della Pasticceria Tisti

La Pasticceria Tisti di Domodossola è conosciuta per offrire al palato dei propri clienti indimenticabili esperienze: dai lievitati alle brioches, dalla pasticceria mignon alle monoporzioni, dai gelati alle torte.

In questo periodo dell’anno l’offerta dolciaria si amplia grazie alla produzione di gustosissime colombe pasquali. Per tutti gli amanti dei lievitati artigianali, sono cinque le proposte pensate e realizzate da Fabio Tisti. La novità assoluta è la Colomba Ossolana dedicata al territorio e fatta col burro delle Latteria di Crodo, il timo e il rosmarino raccolti nei prati ossolani, il miele d’alta montagna, le uova da allevamenti biologici, le albicocche candite e infine la glassa fatta con la farina gialla di Beura, prodotta da mais integrale macinato a pietra. Un'altra novità della Pasqua 2023 è la Colomba pesche e amaretti, arricchita con pesche candite e amaretti, piccoli biscotti a base di mandorla, albumi e zucchero, inseriti, sia all’interno dell’impasto, che aggiunti alla glassa.

Per i più golosi le proposte che vanno per la maggiore sono le Colombe al pistacchio realizzate con pistacchio di Bronte ridotto in pasta e quindi miscelato direttamente all’impasto e la Colomba al cioccolato con cubetti di cioccolato finissimo all’interno e una glassa in copertura. Infine la Colomba tradizionale con arance candite, uvetta, vaniglia del Madagascar e una glassa con granella di zucchero e mandorle pugliesi.

Tutte le colombe della Pasticceria Tisti, sono lievitate per oltre 24 ore, quindi cotte al forno e fatte riposare, rigorosamente capovolte, per almeno 6 ore. Un procedimento volutamente lento, che garantisce altissima qualità. Il preparato è senza conservanti, solo con ingredienti naturali. Le colombe artigianali Tisti sono proposte nella versione da 1 chilo e da 500 gr.

Oltre alle colombe è possibile trovare le gustosissime uova al cioccolato fondente, al latte e bianco anche con nocciole e tutte personalizzate sia fuori che all’interno. Per completare l’offerta pasquale Tisti propone anche la squisita pastiera napoletana e le uova piccole per i bambini.

Per info e ordini shop@tistipasticceria.it

