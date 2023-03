Strada delle Casse: Anas non risponde alle richieste di Fiab Vco

Le pedalate non sono gli unici impegni di Fiab Vco. Infatti l’associazione italiana ambiente e biciclette sta seguendo la vicenda della riapertura dalla ‘Strada delle Casse’ a Formazza, chiusa da Anas in concomitanza all’apertura della galleria. L'associazione da tempo lamenta la pericolosità di affrontare in biciletta in entrambi i sensi di marcia il tunnel che bypassa i tornanti della vecchia strada. Una situazione di percicolo segnalata più volte anche dall'amministrazione formazzina.

“A noi risulta – afferma Massimo Di Bari, referente di Fiab Vco – che Anas in effetti stia facendo qualche intervento sui tornanti per poi poter consegnare al Comune di Formazza e poter riaprire il tratto, il problema è che a novembre scorso abbiamo mandato una Pec ad Anas per chiedere un aggiornamento ma non abbiamo mai ottenuto risposta nonostante Anas sia un ente pubblico e perciò tenuto a rispondere. A tal proposito ci siamo anche rivolti al Difensore Civico Regionale della Regione Piemonte”.