Avas Ossola in assemblea il 28 marzo

L'Avas Ossola, Associazione volontari assistenza sanitaria, ha convocato l'assemblea ordinaria dei soci per il 28 marzo alle 20.30 al salone di Casa Letizia in via San Francesco a Domodossola.

Saranno discussi i seguenti punti dell'ordine del giorno: relazione del 2022, programmazione 2023, relazione finanziaria, discussione e approvazione delle relazioni e del bilancio, votazione delle nuove cariche per il 2023-2025. Per avere diritto al voto occorre essere in regola con il pagamento annuale della quota della tessera annuale di 10 euro.