Assemblea annuale per la condotta ossolana di Slow Food

Assemblea annuale per i soci di Slow Food Valle Ossola: La convocazione è, in prima istanza, per mercoledì 29 marzo alle ore 08,00 nella sede dell’ associazione in Via Monte Grappa 34 di Domodossola. Qualora la stessa dovesse andare deserta, l'assemblea viene riconvocata per il giorno successivo, giovedì 30 marzo alle ore 17.00.

L'ordine del giorno prevede la relazione del presidente sull’esercizio sociale 2022; l’approvazione del rendiconto economico 2022: il bilancio preventivo 2023; l’aggiornamento del Consiglio direttivo: l’elezione dei delegati per l’assemblea regionale.