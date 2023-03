''L'autoscala dovrebbe tornare in Ossola ad aprile''

‘’Ad aprile, non appena verrà consegnata la nuova autoscala a Biella, Domodossola riavrà la sua autoscala’’. Lo dice il presidente del gruppo Lega in Regione, Alberto Preioni, che ha sentito ieri il direttore regionale dei Vigili del fuoco, al quale si era rivolto per chiedere certezze sulla presenza di un mezzo con la scala per il distaccamento domese, che se lo era visto porta via per trasferirlo a Biella.

‘’Questo turnover di automezzi dovrebbe ridursi essendo in consegna oltre 60 autoscale in tutta Italia, di cui tre riservate al Piemonte’’ afferma Preioni.

‘’Delle tre riservata al Piemonte, una va a Torino, una Asti e l’altra a Biella - spiega - . Avendo così tre autoscale in più, lo spostamento di altri mezzi dovrebbe ridursi di molto’’.