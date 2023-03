Vogogna, Emily Pigozzi presenta il romanzo 'Il segreto di Sissi'

Presentazione del romanzo 'Il segreto di Sissi' di Emily Pigozzi al castello di Vogogna domenica 2 aprile. L'incontro organizzato dall'associazione culturale Il Sogno di Giulietta, si svolgerà alle 16 in sala conferenze. L'autrice dialogherà con Valentina Ciocca. Per l'occasione sarà presente anche il coro Gaudium per festeggiare i 20 anni di attività.

Il romanzo della Pigozzi mescola realtà e fantasia e racconta la vita della principessa Sissi da adulta. Ungheria, 1874. Sono passati più di vent’anni dal primo incontro tra Sissi e Franz. Dopo la nascita dei figli, i lutti e le guerre che hanno sconvolto la loro vita, il matrimonio sembra giunto al capolinea e l’imperatrice, quando può, trascorre il tempo al palazzo di Gödöllő, l’amata reggia ungherese.



È qui che conosce Edith, una trovatella abbandonata nella foresta appena bambina e allevata alla corte con il mito della sovrana. All’apparenza, le due non potrebbero essere più diverse, ma nel profondo condividono lo stesso desiderio di libertà, l’animo da viaggiatrici e il bisogno di trovare qualcuno che le ami per quello che sono.



Il loro destino finirà per intrecciarsi irrimediabilmente, grazie a un segreto che la ragazza ungherese dovrà custodire e che riguarda il misterioso incontro a un ballo in maschera a cui Sissi ha partecipato sotto mentite spoglie. In una notte che segnerà la sua vita per sempre…