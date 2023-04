Monte Rosa e Cervino uniti per un mega comprensorio sciistico alpino

‘’Il Monte Rosa unito al Cervino, la mega funivia che non piace agli ambientalisti’’. Era questo il titolo del quotidiano La Repubblica pochi giorni fa. Un’idea per un collegamento in funivia tra la Val d’Ayas e la Valtournanche, tra il Rosa e il Cervino. Oltre 432 chilometri di piste che farebbero diventare il comprensorio d’alta quota aostano-piemontese-svizzero uno tra i più grandi, terzo solo dietro quelli di Les 3 Vallées e Les Portes du Soleil. Per La Repubblica ‘’l’area vedrebbe crescere il pil tra gli 8 e gli 11 milioni’’

Ma nell’articolo, dove si parla delle divisioni accesa tra i promotori di questo comprensorio e gli ambientalisti - contrari alla mega funivia - si faceva riferimento anche a Macugnaga. ‘’Dopo questo passo – si legge – Macugnaga potrebbe unirsi ad Alagna ed ingrandire ulteriormente questo carosello di stazioni’’.