Il decantato Villaggio operario dimenticato dalla Regione

“Incontro costruttivo col Prefetto del Vco sul tema dell’emergenza abitativa a Verbania”. Così titola l’ultimo comunicato di Atc Piemonte Nord, dopo l’incontro tra il presidente Marco Marchioni, il prefetto del Vco e amministratori locali.

"E’ stata l’occasione per affrontare una serie di nodi, tra cui quello della manutenzione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica e la vetustà di una parte del patrimonio immobiliare. Problemi acuiti dal momento storico particolare, contraddistinto da aumento della povertà, caro bollette e dalle difficoltà di reperire materiali a causa del conflitto in Ucraina ed imprese impegnate nelle ristrutturazioni conseguenti ai bonus edilizi’’ si legge.

Bene, siamo contenti per Verbania. Ma c’è da chiedersi se ad Atc Piemonte Nord si siano scordati del Villaggio operaio di Villadossola.

In questi ultimi cinque anni sono arrivati assessori regionali, presidenti del gruppo leghista, lo stesso presidente Atc Marchioni. Tutti a osannare il Villaggio che è un ‘patrimonio’ urbanistico ma nessuno che abbia allentato la borsa per far piovere sul Villaggio soldi per rimetterlo a posto.

Degli interventi di ristrutturazione richiesti e di una diversa politica di utilizzo degli alloggi non c’è traccia. Eppure sono passati cinque anni e di tempo ce n’era.