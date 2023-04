“Atc Piemonte Nord non si è dimenticata del Villaggio Sisma, oggetto delle attenzioni sistematiche dei nostri tecnici e degli addetti delle varie ditte che hanno in appalto le manutenzioni dei diversi settori

In relazione all’editoriale pubblicato nei giorni scorsi su OssolaNews va rimarcato, innanzitutto, che l’attuale presidente dell’Agenzia territoriale per la casa che fa capo al quadrante che comprende anche il Vco, è in carica da fine novembre 2020 e, pertanto, non appare pertinente la critica di inerzia circa gli interventi di ristrutturazione richiesti negli ultimi 5 anni.

Ciò premesso e nella certezza che anche il vostro prestigioso quotidiano online consideri, come tutti, il Villaggio uno degli agglomerati urbani simbolo della storia industriale del nostro Paese e un patrimonio del territorio del Vco e che per questo voglia dare un contributo positivo, va sottolineato come allo stato attuale non vi siano in essere situazioni di criticità. Anzi. Le segnalazioni e richieste per interventi di guasti, manutenzioni e non soltanto da parte degli inquilini che via via giungono tramite i nostri canali istituzionali, vengono evase in tempo reale, compatibilmente ai vari cronoprogrammi e alle risorse disponibili.

Le 72 tra villette e palazzine risultano godere di uno stato complessivo di conservazione che consideriamo più che buono, così come evidenziato da un recente servizio realizzato dal Tg3 regionale. Stesso esito positivo, peraltro, ha sortito un sopralluogo effettuato – sempre di recente – anche alla presenza di dipendenti comunali. Certo: è sempre possibile fare di più e meglio. E, lato nostro, ogni giorno lavoriamo in questa direzione per rispetto delle 60 mila persone che abitano nei circa 15 mila appartamenti delle quattro province. Nostro malgrado, una parte del vasto patrimonio immobiliare e statale che gestiamo è vetusto e necessità perciò di interventi prioritari.

Ma ciò non significa, com’è stato scritto, che la nostra Agenzia si sia dimenticata del Villaggio Sisma. Il livello di attenzione nostro e della Regione è sempre massimo, basti pensare che è dello scorso dicembre la notizia del provvedimento assunto dall’amministrazione piemontese per destinare proprio a Villadossola 217 dei complessivi 250 mila euro stanziati a favore di sei Comuni ad alta incidenza di alloggi popolari rispetto al numero di abitanti. Un provvedimento, va detto, preso per far fronte agli inadempimenti delle precedenti amministrazioni comunali.

Da ultimo, una precisazione. Piacerebbe anche a noi poter 'far piovere sul Villaggio soldi per rimetterlo a posto', pur tuttavia come noto amministrare un ente pubblico significa gestire in maniera oculata il denaro dei contribuenti e misurarsi, purtroppo, con lungaggini burocratiche che non ci consentono di fare ciò”.

Così Atc Piemonte Nord risponde all’editoriale a firma Renato Balducci pubblicato sul nostro giornale il 31 marzo.