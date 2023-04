Ancora guasto l'ascensore della stazione domese

Passano i mesi ma la situazione non sembra risolversi. L'ascensore che serve alle persone con disabilità e ai passeggini per raggiungere i binari 2 e 3 della stazione è ancora guasto. Da tempo si susseguono le segnalazioni circa il non funzionamento. Il sindaco Lucio Pizzi nel novembre del 2022 aveva scritto a Trenitalia per sollecitare un pronto intervento.

Certo i binari 2 e 3 sono dotati di un montascale elettrico per i disabili, ma per farlo funzionare bisogna chiamare gli addetti della stazione. “Nessuno interviene per aiutare gli anziani che arrivano al binario con valige o borse pesanti” ci racconta un frontaliere.

“E' una situazione incredibile, come si fa a riempirsi la bocca con il termine 'stazione internazionale' e poi non avere mezzi agevoli per chi ne ha bisogno?” continua il frontaliere, che nei giorni scorsi tornando dal lavoro ha aiutato una coppia di anziani a trasportare le loro valige fuori dalla stazione, dopo averli visti fermi di fronte all'ascensore senza sapere come fare. La speranza è che qualcuno prima trovi una soluzione....