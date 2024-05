Lutto a Domo per l'improvvisa scomparsa del preside Pierantonio Ragozza

E' mancato nella tarda serata a Domodossola Pierantonio Ragozza, preside del Liceo Spezia di Domo. Un lutto che colpisce non solo il mondo della scuola provinciale, ma anche quello della cultura ossolana, di cui era grande cultore. Ragozza, 64 anni, sarebbe stato stroncato da un malore improvviso intorno alle 22.

Pierantonio Ragozza era dirigente scolastico allo Spezia da 15 anni. Si era laureato in Giurisprudenza con una tesi in Diritto Costituzionale su “Anticipazioni della Costituzione italiana nella legislazione della Repubblica dell’Ossola”.



Nella sua carriera nel mondo della scuola aveva insegnato diritto e materie giuridiche al Galletti e al Marconi di Domo, e proprio all'Ipsia Galletti, alla fine degli anni '90, aveva avuto il suo primo incarico come preside. Incarico che aveva ricoperto anche dal 2006 al 2007 al Cobianchi di Verbania. Nella sua vita è stato grande l'impegno per divulgare la storia e la cultura ossolana. Molte volte aveva tenuto le orazioni ufficiali nell'anniversario della Repubblica dell'Ossola e in altre cerimonie pubbliche. Nei giorni scorsi la sua ultima partecipazione ad un evento pubblico tra i relatori del convegno su don Giuseppe Rossi.

Lascia la moglie, la pediatra Maria Grazia Federico, e le figlie Ilaria e Benedetta. Ancora da fissare la data del funerale.