Cerchi una location per il compleanno? Vieni da Niki Event: é adatta a tutte le esigenze dei bambini

Finalmente anche nella nostra zona, e precisamente a Crevoladossola in via Giuseppe di Vittorio 8, vi è una ludoteca dove è possibile organizzare feste di compleanno per i nostri bambini! Si tratta di Niki Event attività aperta in autunno e specializzata nell’intrattenimento di bambini.

Lo staff, altamente qualificato, progetta e realizza feste personalizzabili nei minimi dettagli, in quanto la sala adibita ai vostri eventi è molto ampia e ben strutturata. Tra i servizi vi è l’affitto della location, l’animazione, il catering, l’allestimento della sala e la possibilità di aderire a due pacchetti: il primo all inclusive che comprende un mini buffet per i bambini e un altro pacchetto in cui le famiglie sono libere di portare le vivande, tranne bevande alcoliche.

Altre possibilità, quali l’accesso alla sala con i giochi, animazione e trucca bimbi, baby dance, previo preventivo, mentre l’allestimento è a costo zero nel senso che la sala viene sempre già addobbata per la festa. Per i genitori è previsto un accogliente area bar dove poter consumare un aperitivo, chiacchierare in tranquillità mentre i bambini si divertono nella sala adiacente.

Niki Event si caratterizzata anche grazie a una meravigliosa area per bambini attrezzata, con i divertentissimi gonfiabili, i trampolini play ground, la vasca delle palline, un campo da calcio e un’ulteriore area per i più piccini da 6 mesi a un anno. Niki Event è aperto tutti i giorni dalle 15.30 alle 19.00 indipendentemente dal fatto che ci siano feste e indipendentemente dal bello e cattivo tempo.

Potrete seguire questa attività sulla pagina Facebook “Niki Domodossola” e su Instagram “Niki Event”.

Per info e prenotazioni chiamare il numero 350.1923318.