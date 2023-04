Strada del Sempione, lavori nella zona di Ganter

Altri lavori sulla A9 che attraversa il Passo del Sempione e collega Domodossola e Briga. Sulla tratta del Passo del Sempione, nella zona del Ganter, dall'11 aprile saranno rafforzate le barriere di sicurezza. Il traffico è quindi alternativamente a corsia

‘’Il percorso del Passo del Sempione necessita di lavori di ristrutturazione in più fasi – spiegano all’Ufficio Federalie Svizzero - . Ora è il turno dei guardrail sul muro di contenimento in zona Ganter lato valle. La sezione di lavoro si estende su una lunghezza di 500 metri, nella direzione di marcia sotto il Ganterbrücke. Le barriere di sicurezza sono rafforzate. I fori sono praticati nel muro di sostegno per ancorare i montanti della barriera di sicurezza. I lavori si svolgeranno dall'11 aprile 2023 alle ore 7:30 al 17 maggio 2023 alle ore 17:00’’.