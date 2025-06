Treni fermi tra Domodossola e Milano: al via l’estate dei cantieri ferroviari

Parte domenica 8 giugno la prima fase dei lavori di potenziamento e manutenzione della linea ferroviaria Milano–Domodossola, un intervento atteso e temuto soprattutto da pendolari e operatori turistici del territorio. I cantieri, coordinati da RFI e Trenord, comporteranno l’interruzione della circolazione ferroviaria tra Arona e Domodossola fino al 27 luglio. A questo primo stop estivo ne seguirà un secondo, programmato dal 30 agosto al 13 settembre.

Durante questo periodo, i treni regionali e internazionali verranno sostituiti da autobus, con oltre 40 corse giornaliere previste nei giorni feriali solo sulla tratta Arona–Domodossola. Sono previsti anche bus di rinforzo tra Arona e Verbania per garantire la mobilità lungo il Verbano e l’Ossola. I dettagli sugli orari e sulle fermate degli autobus sono disponibili sul sito e sull'app di Trenord.

I lavori in corso non sono semplici interventi di manutenzione ordinaria. Rientrano infatti in un piano di investimento complessivo da circa 80 milioni di euro che punta a rendere la linea più moderna, sicura ed efficiente. In particolare, si interverrà su gallerie, viadotti e armamenti ferroviari, sarà installato il nuovo sistema di segnalamento Ertms/Etcs e verranno posati nuovi deviatoi a Belgirate. Inoltre, è previsto il rinnovo di binari nella tratta tra Lesa e Belgirate e l’adeguamento di alcune stazioni.

Non solo la tratta Arona–Domodossola sarà coinvolta: anche tra Arona e Sesto Calende l’offerta ferroviaria subirà modifiche e variazioni di orario, con scostamenti fino a 13 minuti, a causa di altri lavori previsti nella zona.

Per chi viaggia verso la Svizzera, anche i treni EuroCity tra Milano, Domodossola e Ginevra/Basilea saranno sostituiti con autobus nel tratto italiano, con fermate intermedie previste tra Milano e Martigny. Sei le corse giornaliere in programma.

Si tratta senza dubbio di un’estate complicata per chi si sposta in treno, ma i lavori sono fondamentali per garantire in futuro un servizio più affidabile e moderno su una linea strategica non solo per i pendolari, ma anche per il turismo che collega Milano con il Lago Maggiore, il Verbano e l’Ossola.

Per informazioni aggiornate su orari, fermate e corse sostitutive, è possibile consultare il sito ufficiale www.trenord.it.