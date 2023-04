Infortuni sul lavoro, l'Ust Cisl: "Bisogna affrontare concretamente il problema"

In data odierna, nel giro di poche ore, due gravissimi infortuni si sono verificati nella nostra Provincia, coinvolgendo in aziende distinte due lavoratori che sono stati trasportati in codice rosso al pronto soccorso, per le gravi lesioni subite durante lo svolgimento del proprio lavoro.

Dall'inizio dell'anno il numero e la gravità di tali eventi anche mortali, è sempre più allarmante, e risulta ormai inderogabile passare dalla semplice denuncia all'individuazione delle soluzioni. Proponiamo che tutte le Associazioni sindacali dei lavoratori e datoriali con gli enti preposti alla prevenzione degli infortuni e malattie professionali, definiscano concrete strategie comuni, in grado di affrontare concretamente e definitivamente tale grave problema.





Ust Cisl Piemonte Orientale