Giro delle frazioni di Montescheno con il Cai

Bella e facile escursione primaverile per la prima uscita stagionale del Cai domese. Domenica 16 aprile è in programma il giro, con pranzo al sacco, delle frazioni di Montescheno.

La partenza della camminata è fissata alle ore 9.00 dalla località Cresti con ritrovo auto ore 8.30 parcheggio panoramico Ipercoop di Crevoladossola. Prenotazione entro venerdì 14 aprile al numero 335388244 (Dario). Per i non soci CAI si raccomanda l’attivazione della copertura assicurativa (€. 7.50) da richiedere all’atto dell’iscrizione www.seocaidomo.it

L’escursione inizia dalla località Cresti (512 m), salendo il sentiero che sale a Varchignoli. Breve visita al sito megalitico e per comodo sentiero (C04a) si raggiunge Vallemiola, dove inizia un bel tracciato, tra castagni e betulle, che conduce al panoramico pianoro di Aulamia (1069 m) Il percorso dell’Autani (C04) ci riporta a Vallemiola per proseguire verso la chiesa di Montescheno e percorrendo le antiche vie del borgo, ci portiamo a Barboniga (813 m). Tra prati, frutteti, macchie di aglio orsino e pervinche, il sentiero conduce all’abbandonata frazione di Selve dalla quale, con ripida discesa. si giunge alla Cappella d’Arvin (toponimo di ripido). Imboccata la storica via Antronesca (C00) si ritorna al Cresti.