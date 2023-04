I silenzi della Regione sulla sicurezza di Pallanzeno

Il ponte in località Masone a Vogogna

La Regione inonda giornalmente i giornalisti di comunica stampa a raffica su ogni singolo e disparato argomento. Un fiume di notizie spesso autocelebranti del lavoro di giunta e del consiglio regionale.

Stupisce, pertanto, che nessuna nota sia arrivata ai media in merito alla vicenda del ponte della Masone a Vogogna. Soprattutto dopo che il sindaco di Pallanzeno, Gianpaolo Blardone, ha dichiarato che Torino ha bloccato 4,5 milioni di euro di finanziamento per ‘allargare’ le pile del ponte che, quando ci sono le alluvioni, diventa una diga e fa rientrare l’acqua verso il paese.

E’ già una cosa rara veder togliere milioni ad un Comune, in un Paese come l’Italia, dove i soldi non si negano a nessuno. Ma è ancor più una rarità veder togliere 4,5 milioni che servivano a garantire sicurezza a Pallanzeno, paese di poco più di mille abitanti, che va sott’acqua durante le alluvioni.

Ma dalla Regione nessun comunicato è uscito per giustificare la scelta di privare il paese ossolano di somme ingenti. Ingenti come i danni subiti da Pallanzeno dopo l’ultima inondazione. Danni mai pagati ai privati.