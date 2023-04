Domodossola celebra la Festa della Liberazione

Celebrazioni per il 25 Aprile a Domodossola, città medaglia d'oro per la Resistenza.

La cerimonia prevede martedì il ritrovo alle 10.30 in piazza Repubblica dell’Ossola con il ricevimento autorità, gli onori al gonfalone la formazione del corteo e la sfilata fino in piazza Matteotti. A seguire alzabandiera e deposizione della corona. Dopo il saluto delle autorità è in programma l'orazione ufficiale curata da Paolo Cattaneo, presidente dell’istituto storico della Resistenza di Novara e Vco “Piero Fornara”. A conclusione ricomposizione del corteo per accompagnare il gonfalone e i medaglieri in Comune. Alle celebrazioni partecipa anche il corpo musicale cittadino.